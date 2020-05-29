С 30 мая в Алматы возобновляют деятельность религиозные объекты

«Одно из основных требований работы культовых сооружений в условиях карантина – это запрет на проведение коллективных религиозных мероприятий. В частности, пятничные молитвы, субботние и воскресные службы, собрания прихожан для воспевания святых имен и другие виды богослужений характеризуемое как коллективное. Данные ограничения приняты во избежание распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Вместе с тем во время богослужений все священнослужители обязаны носить маски и медицинские перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Прихожане без масок и с признаками ОРВИ допускаться не будут. В целом же прихожане не должны находиться более 15-20 минут.

Кроме этого, в постановлении указывается, что объекты торговли непродовольственными товарами общей площадью до 500 кв. м, в том числе по продаже автозапчастей, строительных материалов, бытовой химии, бытовой техники, объекты по ремонту бытовой и электронной техники, обменные пункты с 30 мая переходят на докарантинный график работы.