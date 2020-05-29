Компании поручено усилить противоэпидемические мероприятия
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Карантин на Тенгизе продлен до 12 июня
ФОТО AZH.KZ

Постановлением главного санитарного врача Атырауской области на всех объектах ТОО «Тенгизшевройл» и вахтовых поселках карантин продлен до 12 июня, сообщает «Казинформ».

«В целях стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на объектах ТОО «Тенгизшевройл», в вахтовых комплексах подрядных организаций на территории «Тенгиз» постановляю продлить ограничительные мероприятия с 00:00 часов ночи 29 мая 2020 года до 00:00 часов ночи 12 июня», - говорится в постановлении.

ТШО, оперативному штабу областного акимата и руководителям подрядных организаций поручено усилить противоэпидемические мероприятия в части обеспечения масочного режима, социального дистанцирования, санитарно-дезинфекционного режима на объектах.

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