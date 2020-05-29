Карантин на Тенгизе продлен до 12 июня

Компании поручено усилить противоэпидемические мероприятия
Постановлением главного санитарного врача Атырауской области на всех объектах ТОО «Тенгизшевройл» и вахтовых поселках карантин продлен до 12 июня, сообщает «Казинформ».
Еще по теме:
- ТШО намерен расторгать договоры с подрядчиками за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм
- Рост заболеваемости на Тенгизе может привести к закрытию предприятия – Есмагамбетова
- Все новые случаи COVID-19 в Атырауской области выявлены на Тенгизе
- Минэнерго Казахстана сообщило о выбросах вредных веществ в атмосферу на месторождении Тенгиз
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые