Пассажирские перевозки возобновятся с 5 июня
Блокпосты между городами Казахстана снимут с 1 июня
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА

Тамара Вааль, Vласть

С 1 июня между городами Казахстана будут сняты блокпосты, а с 5 июня запустят автобусные сообщения, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Жанибек Тайжанов.

«В соответствии с решением межведомственной комиссии с 1 июня о снятии блокпостов между городами будет проведена работа по возобновлению перевозок с 5 июня», - сообщил Тайжанов.

Он отметил, что соответствующий алгоритм работу перевозчиков при перевозке пассажиров автобусами разработан, с учетом требования главного санитарного врача от 10 мая 2020 года. Он предусматривает меры по проведению дезинфекции автобусов на конечных пунктах маршрута, по допуску в салон пассажиров только в медицинских масках, по соблюдению дистанции среди пассажиров не менее одного метра, обеспечение водителей перчатками, медмасками с условием их своевременной смены. В свою очередь акиматами будут предприняты необходимые меры по обеспечению соблюдения участниками перевозочного процесса алгоритма, который может стать действенной мерой по нераспростроению коронавирусной инфекцией на пассажирских перевозках.

В целом, по информации зампреда комитета, курсирует 313 международных маршрутов, на которых работают 88 перевозчиков с 610 автобусами.

В свою очередь главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов также добавил, что со снятием блокпостов граждане смогут передвигаться между областями и на личном автотранспорте.

«С начала июня будут сняты блокпосты, соответственно, будут возобновлены, в том числе, автомобильные сообщения между регионами и областными центрами, что позволит жителям помимо использования железнодорожного или автобусного сообщения также на собственном автомобильном транспорте (свободно передвигаться – V)», - проинформировал он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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