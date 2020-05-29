Кинотеатры откроются с 15 июня
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Финтес-центры и детсады в Казахстане заработают с 1 июня
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Сегодня межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавируса с учетом предложений населения и государственных органов были приняты дополнительные решения по снижению ограничительных мер в стране, сообщается на сайте премьер-министра.

Так, с 1 июня снимаются межрегиональные блокпосты, но по решению главных государственных санитарных врачей и акиматов регионов могут быть сохранены локальные блокпосты в зонах очага распространения коронавируса.

Также с 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки в областные центры и крупные города Казахстана и межрегиональные автобусные пассажирские перевозки.

«Перевозка пассажиров будет осуществляться строго в соответствии с утвержденными санитарными требованиями министерства здравоохранения. Обеспечение контроля соблюдения установленных требований в железнодорожных и автовокзалах будет осуществляться сотрудниками министерства внутренних дел», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, комиссия приняла решение возобновить с 1 июня деятельность фитнес-центров, СПА-центров, всех объектов спорта и культуры без зрителей, а также работу детских дошкольных учреждений, организаций дополнительного образования (не более 15 человек в группе), научно-исследовательских институтов и научных центров.

Вместе с тем с 15 июня будет возобновлена деятельность кинотеатров при условии соблюдения санитарных требований.

«Принимая во внимание возобновление деятельности ряда отраслей и объектов, межведомственная комиссия обращает внимание казахстанцев на необходимость строгого соблюдения мер профилактики (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, сокращение контактов)», - отмечается в сообщении.

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