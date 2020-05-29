59 человек привлекаются к уголовной ответственности по фактам беспорядков в Кордайском районе – Генпрокуратура

По фактам массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области в феврале этого года к уголовной ответственности привлекаются 59 человек, всего расследуется 29 уголовных дел, сообщил начальник службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров.

«Нами расследуется 29 уголовных дел по фактам убийств, участия в массовых беспорядках, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, краж, грабежей, разбоев, хищение оружия и уничтожение имущества. Основная часть участников беспорядков, применявших насилие и участвовавших в погромах, поджогах и разрушении имущества – жители сел Масанчи, Булар-батыр и Аухатты. Это молодежь, безработные лица, среди них были и те, кто имел ранее судимость за убийства, разбой, хулиганство, грабежи и изнасилования», - сказал Ожаров на брифинге в СЦК в пятницу.

По его информации, потерпевшими признаны 342 человека, по делу проведено свыше 400 различных судебных экспертиз, допрошено более 1,5 тыс. лиц.

«Следует отдельно отметить, что зачинщики и активные участники беспорядков имелись с обоих сторон. К уголовной ответственности привлекается 59 лиц разной национальности, в том числе, казахи и дунгане», - проинформировал Ожаров.

Он напомнил, что в результате массовых беспорядков «с участием более 2 тыс. человек» погибли 11 человек, «10 из которых были убиты, одно лицо скончалось в результате обрушения горящего торгового центра», различные травмы получили 140 граждан и 20 сотрудников полиции, были повреждены 164 жилых дома и объекты торговли и более 100 автомашин.

«В ходе беспорядков преступления совершались с использование огнестрельного оружия, зажигательных смесей, так называемых коктейлей Молотова, камней и других подручных средств для нанесения максимального вреда здоровью и имуществу граждан. Причастность подозреваемых лиц подтверждается показаниями свидетелей, имеющимися видеозаписями с расположенных в населенных пунктах видеокамер, а также мобильных телефонов очевидцев, на которых запечатлены противоправные действия. Оценка действиям каждого установленного участника массовых беспорядков дана только после проведения тщательного анализа всех собранных по делу доказательств», - отметил представитель Генпрокуратуры.

Вместе с тем он сообщил, что к применение меры пресечения они «подошли дифференцированно»: отношении 12 подозреваемых, находящихся на свободе, избрали меру пресечения в виде личного поручительства «заслуживающих доверия лица из числа жителей Кордайского района»; 8 человек освобождены из-под стражи «с учетом признания вины, содействия следствию, второстепенной роли в совершении преступлений, семейного положения, состояния здоровья».

Ожаров напомнил, что по поручению главы государства расследование уголовных дел по Кордайским событиям взято на особый контроль, генеральным прокурором под руководством специального прокурора образована межведомственная следственно-оперативная группа, которая продолжает работу «по обеспечению полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств дела».

«Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», - заявил он.

Ожаров подчеркнул, что «для следствия все подозреваемые, независимо от национальности, являются гражданами РК» и заверил, что «все подозреваемые обеспечены квалифицированной юридической помощью, каждое следственное действие с их участием проводится в присутствии адвокатов».

«В последнее время со стороны различных лиц озвучивается неподтвержденная информация о необъективности и предвзятости осуществляемого расследования. Все сообщения и обращения о неправомерных действиях членов межведомственной следственно-оперативной группы тщательно проверяются нами, им дается оценка, в том числе, правовая. На сегодняшний день каких-либо нарушений в их действиях не установлено. Призываю граждан воздержаться от распространения любых недостоверных сведений и доверять только официальной информации», - заключил представитель Генпрокуратуры.

Напомним, беспорядки произошли в Кордайском районе в ночь с 7 на 8 февраля. Ранее сообщалось, что расследуется более 120 уголовных дел, из них 11 уголовных дел по статье 99 УК РК (убийство).

27 марта в результате спецоперации в Жамбылской области, Алматы и Шымкенте задержали 25 человек по подозрению в участии в массовых беспорядках в Кордайском районе в феврале. Среди них казахи, дунгане, кыргызы. 7 человек ранее судимы.

29 апреля генеральная прокуратура сообщила, что в следственном изоляторе Алматы был обнаружен мертвым «с порезами в области предплечья левой руки» один из подозреваемых в участии в беспорядках. По факту его смерти специальными прокурорами города Алматы проводится досудебное расследование.