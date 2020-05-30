Токаев поручил создать госкомиссию по реабилитации жертв политических репрессий

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Об этом он заявил в своем обращении по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода.

«Политические репрессии 20-50-х годов XX века – печальная страница в истории нашего народа. С обретением независимости Казахстан на государственном уровне принял меры по увековечиванию памяти жертв этой трагедии. В 1993 году принят закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий». В 1997 году указом первого президента Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаева 31 мая объявлено Днем памяти жертв политических репрессий», - говорится в обращении, опубликованном на сайте Акорды в субботу.

Он подчеркнул, что «большой террор» нанес колоссальный урон народам, проживавшим на территории СССР, а за годы репрессий в Казахстан было сослано свыше 5 млн человек со всех уголков Советского Союза. Токаев напомнил, что «через жернова репрессий прошло около 100 тыс. казахстанцев, более 20 тыс. из которых были расстреляны», «в числе невинно осужденных» - видные государственные и политические деятели Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынулы, Мухамеджан Тынышпаев, Тарас Рыскулов, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, Бейимбет Майлин, Санджар Асфендияров и многие другие. А «скорбным символом жестокости и цинизма тех лет стал Акмолинский лагерь жен изменников родины («АЛЖИР»), куда этапировали близких родственников, жен и детей политических заключенных».

«Сегодня мы с горечью вспоминаем и тех, кто погиб от голода в годы коллективизации, либо был вынужден покинуть свою родину. Эта беда постигла около 3 млн человек. Память о колоссальных человеческих жертвах и жестоком драматизме тех лет оставила трагический след в сердце каждого казахстанца. Для многих народов, пострадавших от тоталитаризма, казахская земля стала настоящим домом. Мужество и терпение наших предков позволили достойно пройти тяжелейшие испытания и сплотиться в единую нацию», - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что установленные сегодня в регионах страны монументы «Қазақ халқына мың алғыс» свидетельствуют «о проявлении благодарности гуманизму и мудрости казахского народа».

«Для завершения работы по восстановлению исторической справедливости мною поручено создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий», - сообщил Токаев.

«Бережно храня память о несправедливо осужденных, мы сможем построить светлое будущее, фундаментом которого остается наша независимость. В этот печальный день долг каждого из нас – отдать дань уважения всем, кто безвинно пострадал в одной из самых жестоких трагедий прошлого столетия», - заключил президент.