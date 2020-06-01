Еще у 450 казахстанцев выявлен коронавирус за минувшие сутки

101 новый случай выявлен в столице, прирост составил 4,8%. В Атырауской области подтверждено еще 69 случаев заражения (прирост – 6,7%), в Карагандинской области – 59 (6,8%), в Западно-Казахстанской области – 44 (7,1%), в Шымкенте – 32 (3,8%), в Кызылординской области – 31 (8,4%), в Алматы – 31 (1,2%), в Мангистауской области – 17 (6,8%), в Восточно-Казахстанской области – 16 (13,4%), в Акмолинской области – 14 (9,2%), в Туркестанской области – 9 (2,4%), в Алматинской области – 8 (2,3%), в Северо-Казахстанской области – 5 (9,3%), в Костанайской области – 5 (2,8%), в Актюбинской области – 5 (1,5%), в Жамбылской области – 3 (0,8%), в Павлодарской области – 1 (0,5%).

Общее число заболевших в стране достигло 11 308, выздоровели 5 404 человека, в том числе за минувшие сутки 184. Скончался от коронавируса 41 человек.