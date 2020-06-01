Vласть запускает серию онлайн-лекций и бесед по деловым и общественным темам

Каждую неделю практически до конца года Vласть будет проводить онлайн лекции и беседы с представителями различных отраслей по общественным и деловым темам. Как пандемия коронавируса изменит Казахстан, как бизнес справится с кризисом, какие общественные процессы не должны оставаться без внимания, что будет с образованием и казахстанским здравоохранением после пандемии? Все встречи будут проходить в прямом эфире в Facebook .

Vласть планирует дважды в месяц обсуждать бизнес-темы, еще два раза – темы, связанные с общественными процессами, социальной политикой страны, правами человека, историей. Эксперты, приглашенные изданием, представляют совершенно разные отрасли и направления, практически все они – казахстанцы.

В четверг, 4 июня, в 11 часов Vласть проведет первую онлайн-встречу с представителями казахстанских и международных компаний, с которыми обсудит, как бизнесу поддерживать своих сотрудников и корпоративную культуру в условиях кризиса.

Из-за неспособности обеспечить финансовую устойчивость компаний руководители вынуждены принимать сложные решения – от сокращений и отпусков до снижения зарплат. Множество компаний были вынуждены перейти на удаленную работу, заменив живой и постоянный рабочий контакт виртуальным. В этих условиях перед руководителями стоит много новых задач: как поддерживать своих сотрудников, как компаниям оставаться эффективными, как поддерживать корпоративную культуру, как принимать сложные решения о сокращении штата, если это необходимо?

В первой встрече примут участие:

- Максим Агеев, генеральный директор Schneider Electric Kazakhstan

- Ксения Торопова, HR-директор Объединенной компании Колёса|Крыша|Маркет.

- Лейли Урушева, HR-директор в Chocofamily Holding.

Зрители смогут задавать свои вопросы спикерам в комментариях. Позднее запись лекции будет доступна на сайте Vласти, а также в аккаунте издания в YouTube.