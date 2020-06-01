Байгабулов призвал казахстанцев сообщать ему о нарушениях в поездах на мобильный телефон

Главный санитарный врач республики на транспорте Садвакас Байгабулов призвал казахстанцев фиксировать все нарушения, особенно связанные с несоблюдением санитарно-эпидемиологических норм, и показывать фотографии ему. Для этого в ходе брифинга в министерстве здравоохранения в понедельник он сообщил свой личный номер телефона.

«Бывали моменты, когда вагоны курсируют в антисанитарных условиях. Я сам неоднократно был свидетелем, когда ранее перемещался. Если такие факты будут, (пассажирам -– V) необходимо обратиться в департамент либо запечатлеть (нарушения – V) и отправить мне на WhatsApp, или обратиться с заявлением. Мой телефон 8 778 012 70 00. Как только поступят такие факты – антисанитария, не работают системы вентиляции или кондиционирования, можете позвонить мне, набрать, отправить замечание, приложить фото», - заявил Байгабулов, отметив, что по стране созданы мобильные группы, в которые входят сотрудники санитарно-карантинных пунктов и представителей полиции на транспорте.

«По каждому факту будут применяться меры, вплоть до приостановления деятельности вагонов», - пообещал он.

Главный санврач на транспорте также напомнил, что в поездах категорически запрещено перемещаться, соответственно, торговля в вагонах будет запрещена.

«Раньше было, что по вагонам проходили и предлагали чаи и продукты питания – это исключено. Будут приниматься меры, и будет мониторинг по соблюдению данных правил. Также в железнодорожных сообщениях не будут функционировать вагоны-рестораны, так как необходимо обеспечить изоляцию…. Так как принята мера о не допуске в здание вокзалов пассажиров без билета, соответственно, эти лица (продавцы – V) не окажутся ни на перроне, ни в вагоне», - пояснил Байгабулов, уточнив, что если такие люди будут находиться в поездах, их тоже можно снять и отправить жалобу санврачу в мессенджер.