В Казахстане намерены субсидировать затраты туроператоров за каждого иностранного туриста

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанова провел селекторное совещание с участием руководства министерств, НПП «Атамекен» и акиматов регионов, на котором обсуждались вопросы вопросам возобновления туристического сезона в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Указывается, что Казахстан полностью готов к возобновлению турсезона: разработаны алгоритмы работы туристских объектов, запущены авиамаршруты, железнодорожные и автобусные перевозки пассажиров. Также на совещании было отмечено, что правительством оказана существенная государственная поддержка отрасли в условиях чрезвычайного положения в части освобождения от налога на имущество, уплаты налогов и других платежей с фонда оплаты труда и другое.

Вместе с тем на законодательном уровне прорабатываются дополнительные меры поддержки отрасли, среди них возмещение до 10% от суммы инвестиций при строительстве, реконструкции и оснащении туристских объектов и предоставление преференций; субсидирование затрат туроператоров за каждого иностранного туриста; возмещение авиакомпаниям 100% провозной платы за детей по внутренним авиамаршрутам; возмещение 25% затрат субъектов предпринимательства по строительству и содержанию объектов придорожного сервиса; возмещение 25% затрат туроператоров и турагентств по приобретению транспортных средств туристского класса.

Тугжанов по итогам совещания поручил акиматам регионов провести оперативную работу по выдаче актов готовности туристических объектов, разработке новых туристических маршрутов и пакетов, а также усилить работу по привлечению инвестиций в сферу.