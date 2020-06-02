263 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 263 новых случая коронавирусной инфекции, прирост составил 2,3%, сообщает оперативный штаб.

В столице подтверждено 59 новых случаев, прирост составил 2,7%, в Алматы – 29 (1,1%), в Западно-Казахстанской области – 27 (4,1%), в Карагандинской области – 24 (2,6%), в Мангистауской области – 19 (7,1%), в Шымкенте – 18 (2,1%), в Кызылординской области – 16 (4%), в Алматинской области – 15 (4,2%), в Атырауской области – 14 (1,3%), в Жамбылской области – 13 (3,4%), в Павлодарской области – 11 (5,3%).

Менее 10 новых случаев зарегистрировано в трех регионах страны: в Восточно-Казахстанской области – 7 (прирост составил 5,2%), в Актюбинской области – 6 (1,7%), в Туркестанской области – 5 (1,3%).

Новые случаи не зарегистрированы в трех областях Казахстана – в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской.

За минувшие сутки выписаны из больниц еще 183 человека, всего выздоровели 5 587.

Общее число заболевших за весь период составило 11 571, летальных случаев – 41.