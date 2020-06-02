Соответствующее постановление подписал санврач города
  • 289
Образовательные центры и спортивные объекты в Алматы откроются с 3 июня
ФОТО С САЙТА APORT.KZ

Главный государственный санитарный врач города Алматы накануне подписал постановление об открытии с 3 июня спортивных объектов и образовательных центров в городе.

При условии соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима спортивные объекты откроются для учебно-тренировочного процесса для групп не более 30 человек. Спортивно-массовые мероприятия с присутствием зрителей пока остаются под запретом.

Также с 3 июня возобновят деятельность физкультурно-оздоровительные объекты – фитнес-центры, тренажерные залы и др.

По предварительной записи заработают образовательные центры и кружки, детские кабинеты коррекции.

В постановлении отмечается, что все эти объекты должны будут сначала пройти аудит.

Кроме этого, в документе указывается об открытии всех парков и скверов.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Беларуси тысячи людей пришли поставить подписи за кандидата в президенты после задержания ее мужа
Новости
Нужно приостановить выплаты международным кредиторам для снижения долговой уязвимости во время пандемии – Токаев
Новости
Вплоть до лишения диплома: Биртанов назвал альтернативу наказанию медиков за врачебные ошибки
Новости
Блокпосты между городами Казахстана снимут с 1 июня
Новости
Казахстан обновил рекорд новых случаев коронавируса за сутки
Новости
Казахстан вновь обновил рекорд новых случаев COVID-19 за сутки