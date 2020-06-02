Образовательные центры и спортивные объекты в Алматы откроются с 3 июня

Главный государственный санитарный врач города Алматы накануне
подписал постановление об открытии с 3 июня спортивных объектов и образовательных центров в городе.
При условии соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима спортивные объекты откроются для учебно-тренировочного процесса для групп не более 30 человек. Спортивно-массовые мероприятия с присутствием зрителей пока остаются под запретом.
Также с 3 июня возобновят деятельность физкультурно-оздоровительные объекты – фитнес-центры, тренажерные залы и др.
По предварительной записи заработают образовательные центры и кружки, детские кабинеты коррекции.
В постановлении отмечается, что все эти объекты должны будут сначала пройти аудит.
Кроме этого, в документе указывается об открытии всех парков и скверов.