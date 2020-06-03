Рассуждения о «китайской экспансии» не соответствуют реальному положению дел – Токаев

Рассуждения о «китайской экспансии» не соответствуют реальному положению дел, интерес к развитию сотрудничества имеет обоюдный характер, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «Комсомольской правде» .

«Народы Центральной Азии, Китая и России испокон веков активно торговали друг с другом, обменивались духовными знаниями. Поэтому Великий Шелковый путь стал историческим символом региона. Геостратегическое расположение и большой потенциал Центральной Азии приковывают к себе пристальное внимание мирового сообщества, и, конечно же, Китая. Инициатива «Пояса и пути» позволила запустить интересные проекты в Центральной Азии. Многие из них были реализованы при помощи Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Фонда Шелкового пути», - напомнил Токаев.

При этом он отметил, что «сухопутный компонент «Пояса и пути» немыслим без Казахстана и других стран региона, выступающих связующим звеном между Китаем и Европой, Ближним Востоком».

«Интерес к развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества имеет обоюдный характер, поэтому не думаю, что рассуждения о «китайской экспансии» соответствуют реальному положению дел», - заявил президент Казахстана.

По его информации, объемы китайских инвестиций в страны региона и двусторонней торговли стабильно растут. В прошлом году совокупный товарооборот Центральной Азии с КНР превысил $33 млрд.

Что касается развития сотрудничества Казахстана с Китаем, то, как напомнил Токаев, этим «плодотворно занимался первый президент Назарбаев», и в настоящее время отношения между странами «вышли на уровень долговечного стратегического партнерства, сложилась положительная динамика контактов на высшем политическом уровне».

«Мы активно взаимодействуем в международных и региональных организациях (ООН, ШОС, СВМДА). Китай является важным экономическим партнером Казахстана. В 2019 году двусторонний товарооборот достиг $14,5 млрд. Яркой страницей в истории нашего партнерства можно назвать солидарность и взаимопомощь в борьбе с пандемией COVID-2019. Казахстан направил медицинскую гуманитарную помощь в Ухань. В ходе телефонного разговора со мной председатель Си Цзиньпин заявил, что проявленное сочувствие подтвердило верность пословицы «друг познается в беде». Когда же волна коронавируса достигла Казахстана, китайская сторона незамедлительно оказала ответную гуманитарную помощь и направила группу квалифицированных специалистов», - отметил Токаев.