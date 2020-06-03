У скончавшейся жительницы Павлодара коронавирус обнаружили не сразу

В управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили подробности смерти 85-летней жительницы областного центра. По данным ведомства, сначала ей поставили диагноз ОРВИ, а первый тест на COVID-19 был отрицательным.

«26 мая у пациентки поднялась температура тела, была жалоба на боли в горле. Установлен диагноз ОРВИ, назначено лечение. Получен анализ COVID-19, который показал отрицательный результат. 28 мая женщина была доставлена бригадой скорой помощи в пульмонологическое отделение провизорного госпиталя. Учитывая тяжесть ситуации и дыхательную недостаточность, была госпитализирована в палату интенсивной терапии, затем подключена к аппарату ИВЛ», - проинформировали в управлении.

31 мая повторный анализ на КВИ показал положительный результат, а 1 июня пациентка была переведена в инфекционную больницу.

«Больной была оказана вся необходимая медицинская помощь, всем необходимым специалистам были даны консультации. Несмотря на интенсивную терапию, 1 июня в 17:05 была выявлена биологическая смерть. Согласно решению комиссии летальный случай зарегистрирован как от коронавирусной инфекции», - сообщили в облздраве.

Также сообщается, что больная на протяжении многих лет состояла на диспансерном учете с артериальной гипертензией.

Напомним, накануне Минздрав сообщил о трех летальных случаях от коронавируса - в столице умер 61-летний пациент, в Шымкенте - 64-летний мужчина, в Павлодарской области - 85-летняя женщина.