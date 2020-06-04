Четверым экс-полицейским предъявлено обвинение по делу о гибели Джорджа Флойда

Экс-полицейскому из Миннеаполиса Дереку Шовину, который удерживал Флойда, придавив ему шею коленом, предъявлены более тяжкие обвинения в убийстве второй степени. Изначально его обвинили в убийстве третьей степени, то есть по неосторожности. Убийством второй степени в США считается намеренное убийство без сговора, убийство при намеренном причинении вреда здоровью либо в результате крайнего безразличия к человеческой жизни. Троим присутствовавшим при задержании бывшим полицейским предъявлены обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству, хотя изначально их только уволили из полиции. Генеральный прокурор штата выписал ордер на их арест. Шовин был арестован ранее.

Афроамериканец Джордж Флойд был задержан в Миннеаполисе 25 мая. Его подозревали в использовании поддельных документов. Полицейские надели на мужчину наручники и повалили его на землю, при этом один из полицейских надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские это игнорировали. Вскоре после этого мужчина умер в одной из городских больниц. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Флойд умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании приемами.

После его смерти в Миннесоте, а затем и по всем Соединенным Штатам начались массовые беспорядки. В 40 американских городах ввели комендантский час, а к подавлению беспорядков привлечены бойцы Национальной гвардии. В ходе столкновений погибли несколько человек, несколько тысяч были задержаны. Протесты также прошли в Париже, в Лондоне и Афинах.