Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 12 тысяч

Больше всего случаев зарегистрировано в Карагандинской области – 68 (прирост – 7,1%) и в столице – 55 (2,4%). В Атырауской области КВИ выявлена еще у 35 человек (прирост – 3,1%), в Алматы зарегистрировано еще 26 случаев (прирост – 1%), в Западно-Казахстанской области – 22 (3%), в Алматинской области – 21 (5,5%), в Восточно-Казахстанской области – 11 (7,4%).

По 7 новых случаев подтверждено в Жамбылской области (1,8%), в Костанайской области (3,8%) и Павлодарской области (3,2%), 4 – в Актюбинской области (1,1%), по 3 – в Северо-Казахстанской области (4,9%) и Шымкенте (0,3%), по одному – в Акмолинской области (0,6%) и Кызылординской области (0,2%).

В Карагандинской области 68 случаев COVID-19 выявлено при обследовании лиц из числа близких контактных и в ходе скрининга. Из них 39 случаев – в Караганде, 18 – в Темиртау, 6 – в Бухар-Жырауском районе, 2 – в Абайском районе, по одному – в Шетской и Улытауском районах.

В Алматинской области 3 случая заражения зарегистрированы в Карасайском районе, 5 случаев – в городе Талдыкорган, в Илийском районе – 4, в Ескельдинском – 4, в Талгарском районе – 2, по 1 случаю в Енбекшиказахском, Каратальском и Сарканском районах. Среди заболевших – 4-летний ребенок. 6 человек были в контакте с ранее заражённым, 9 – обследованы с профилактической целью, еще 6 – самообращение с симптомами КВИ.

В Восточно-Казахстанской области 7 забоелвших являются жителями Урджарского района, 1 пациент из города Семей, 1 – из Тарбагатайского района, 2 – из Усть-Каменогорска. 7 больных обследованы как контактные с ранее заразившимся, 1 выявлен при мониторинге за больными ОРВИ, 3 – самообращение.

В Павлодарской области 5 случаев выявлено в городе Павлодар, 1 – в селе Кенжеколь и 1 – в поселке Баянаул. Двое павлодарцев обратились в медицинские организации самостоятельно в связи с ухудшением здоровья, двое заболевших проходили профильное медицинское обследование, еще двое обследовались на КВИ по прилету одним рейсом из столицы, один пациент – из числа контактных с ранее заболевшим.

«64-летняя женщина, приехавшая из Баянаула, была госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи с диагнозом острый панкреатит. 58-летний мужчина, несколько лет состоящий на диспансерном учете по заболеванию туберкулез, при ухудшении здоровья был направлен на госпитализацию. 61-летняя женщина была госпитализирована в стационар с диагнозом – острый приступ глаукомы», - проинформировали в оперативном штабе.

В Костанайской области коронавирусная инфекция подтвердилась у жителя города Тобыл и у шестерых жителей города Житикара, среди которых ребенок 11 лет. Они были обследованы с профилактической целью, а также по эпидпоказаниям как контактные.

В Актюбинской области 3 случая зарегистрированы в Актобе, 1 – в Шалкарском районе. 3 пациента обследованы на COVID-19 при обращении за медицинской помощью в связи с появлением симптомов ОРВИ, четвертый пациент был в контакте с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией.

В Северо-Казахстанской области трое заболевших – вахтовики, прибыли из Омска через СКП «Каракога» района им. М. Жумабаева. По прибытию были обследованы на COVID-19 и помещены в карантинный стационар. После получения положительных результатов лабораторных исследований госпитализированы в инфекционное отделение больницы Петропавловска. четверо контактных с ними обследованы, результаты на КВИ – отрицательные.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

В Кызылординской области заболевший – житель Жанакорганского района из числа контактных с ранее инфицированным.

За минувшие сутки скончались 4 человека, выздоровели 299 человек.

Всего в стране выявлено 12 067 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 6240 человек, летальных случаев - 48.

Новость обновлена в 10:11 и в 10:58 - добавлены подробности о заболевших по регионам.