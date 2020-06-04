Тугжанов поручил усилить ограничительные меры в трех регионах из-за роста заболеваемости коронавирусом

На заседании комиссии были рассмотрены вопросы текущей эпидемиологической ситуации в стране, обеспечения средствами индивидуальной защиты населения, вывоза граждан РК из-за рубежа. Министр здравоохранения Елжан Биртанов в своем докладе отметил, что в некоторых регионах послабление карантинных мер привело к росту заболеваемости коронавирусом. В этой связи Тугжанов поручил акиматам Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областей усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе с возможным усилением ограничительных мер.

«Акиматы регионов должны обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Если субъекты бизнеса не будут их соблюдать, то их необходимо временно закрывать до устранения нарушений. Это необходимо для обеспечения безопасности наших граждан», - сказал он.

В Западно-Казахстанской области зарегистрировано 754 случая заражения КВИ, 22 – за последние сутки. В Кызылординской области за сутки выявлен 1 новый случай заражения, всего в регионе заболели 449 человек. В Мангистауской области зарегистрировано 308 случаев заражения КВИ, за минувшие сутки не было выявлено ни одного нового больного. Сутками ранее в регионах было зафиксировано 27, 16 и 19 новых случаев КВИ соответственно.