Сенат расширил полномочия президента по применению мер военного положения в мирное время

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения». Документ предусматривает расширение полномочий президента страны, которые могут быть реализованы в мирное время.

«Основной целью законопроекта является совершенствование законодательства в области военного положения. Это продиктовано необходимостью поддержания оборонного потенциала государства для адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности Республики Казахстан», - сказал первый заместитель министра обороны Мурат Бектанов.

Как пояснил замминистра, документ предусматривает внесение поправок в Трудовой кодекс и шесть законов. В частности, закон «О военном положении» дополняется полномочиями президента, которые могут быть реализованы в мирное время – это определение порядка применения мер военного положения, утверждения положений о ставке Верховного главного командования Вооруженных сил, о советах обороны, об организации деятельности правительства в период военного положения.

Кроме того, компетенции правительства в мирное время предлагается дополнить полномочиями по утверждению положения о министерствах в период военного положения, по организации перевода госорганов на структуры и штат военного времени, по становлению задания местным исполнительным органам, по обеспечению мероприятий гражданской и территориальной обороны.

«Также предлагается предусмотреть полномочия местных исполнительных органов в период военного положения, в том числе наделить их полномочиями на образование советов обороны области, города республиканского значения, столицы. Советы обороны как органы военного управления будут обеспечивать выполнение мер военного положения. Они образуются только на период военного положения, поэтому не будут входить в структуры вооруженных сил», - дополнил Бектанов.