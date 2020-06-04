Карагандинца приговорили к трем годам ограничения свободы за оскорбление Нурсултана Назарбаева

Карагандинца Армана Хасенова, арестованного в апреле по обвинению в оскорблении первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева , приговорили к трем годам ограничения свободы. Его освободили в зале суда.

«Хасенова Армана Қайратұлы признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.373 ч.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить ему наказание по данной статье в виде ограничения свободы сроком 3 (три) года с установлением пробационного контроля сроком 3 (три) года. В силу ст. 44 ч.1 Уголовного кодекса Республики Казахстан привлечь Хасенова Армана Қайратұлы к принудительному труду, определяемых местными исполнительными органами, в размере по 100 часов ежегодно на срок отбывания наказания», - говорится в приговоре Казыбекбийскийского районного суда Караганды, опубликованном в базе «Судебный кабинет».

Также с него взыщут 15 месячных расчетных показателей (41 670 тенге) в пользу Фонда компенсации потерпевшим и судебные издержки в размере 4244 тысячи тенге.

В тексте приговора сказано, что Хасенов признал свою вину и «сообщил о его чистосердечном раскаянии».

Хасенов 12 апреля выложил в YouTube видеообращение, в котором резко критиковал Нурсултана Назарбаева. На следующий день он был задержан сотрудниками местного департамента Комитета национальной безопасности.

Отметим, что в начале мая специальный представитель ОБСЕ по свободе слова Арлем Дезир назвал «важным шагом вперед» перенос статьи о «Клевете» из Уголовного кодекса в Кодекс об административных нарушениях, но добавил, что «настоятельно призвал бы власти Казахстана пойти дальше», отменив другие статьи Уголовного кодекса, «которые по-прежнему могут душить свободу слова». К этому Дезир отнес «ряд статей, защищающих честь и достоинство первого президента, президента, парламентариев и представителей органов государственной власти».