Житель Караганды арестован на два месяца по обвинению в оскорблении первого президента

Суд санкционировал арест на два месяца жителя Караганды Армана Хасенова, которого обвиняют в оскорблении чести и достоинства первого президента, сообщает радио "Азаттык" со ссылкой на Карагандинский областной суд.

Хасенов 12 апреля выложил в YouTube видеообращение, в которого резко критиковал Нурсултана Назарбаева. На следующий день он был задержан сотрудниками местного департамента Комитета национальной безопасности.

На сайте КНБ Хасенов обозначен как "гражданин Х.А.К.", а его ролик назван тенденциозным.

Статья 373 Уголовного кодекса, охраняющая честь и достоинство первого президента, предусматривает санкции от штрафа до трех лет лишения свободы тем, кто ее нарушил. При этом, поскольку статья не относится к разряду тяжких преступлений, для обвиняемых по ней может быть выбрана альтернативная аресту мера пресечения.