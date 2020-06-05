Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6,6 млн

В США число инфицированных достигло 1,87 млн, умерли 108,2 тыс. человек. В Бразилии число заболевших превысило 584 тыс., умерли 32,5 тыс. инфицированных. В России 440,5 тыс. случаев заражения и свыше 5,3 тыс. умерших.

В Великобритании число случаев COVID-19 превысило 283 тыс., зарегистрировано почти 40 тыс. летальных случаев. В Испании – 240,6 тыс. случаев заражения и 27,1 тыс. летальных случаев, в Италии – более 234 тыс. заболевших и порядка 33,7 тыс. умерших. Во Франции – более 189,5 тыс. заболевших за весь период, в Германии – порядка 184,5 тыс. Умерли в этих странах более 29 тыс. и 8,6 тыс. человек соответственно.

В Индии, которая находится на седьмом месте в мире по заболеваемости, 226,7 тыс. заразившихся, скончались более 6,3 тыс. человек. В Перу, что на десятом месте, - 183,2 тыс. заразившихся и более 5 тыс. умерших.

В Мексике, которая занимает седьмое место в мире по смертности от коронавируса, скончались более 12,5 тыс. человек, а всего заразились порядка 105,7 тыс. В Бельгии умерли свыше 9,5 тыс. человек из более чем 58,7 тыс. зараженных.

В Турции 167,4 тыс. заболевших и более 4,6 тыс. умерших, в Иране – порядка 164,3 тыс. заболевших за весь период и свыше 8 тыс. летальных исходов от коронавирусной инфекции.