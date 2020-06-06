687 бессимптомных пациентов с коронавирусом были выявлены в Казахстане за три дня

С 3 по 5 июня в Казахстане было выявлено 687 бессимптомных пациентов с коронавирусом, эти данные не включались в официальную статистику, сообщил Минздрав в субботу. Перед этим ведомство анонсировало , что теперь разделяет данные о заболевших на две категории: пациентов, проявляющих симптомы и бессимптомных.

В столице за три дня было выявлено 98 бессимптомных пациентов, в Западно-Казахстанской области – 79, в Карагандинской области – 77, в Алматы – 70, в Алматинской области – 60, в Мангистауской области – 57, в Шымкенте - 56, в Атырауской области – 42, в Кызылординской области – 32, в Восточно-Казахстанской области – 31, в Северо-Казахстанской области – 24, в Туркестанской области – 21, в Жамбылской области – 12, в Актюбинской области – 11, в Акмолинской области – 8, в Павлодарской области – 6 и в Костанайской области – 3.

Таким образом, за минувшие три дня бессимптомные пациенты, зараженные коронавирусом, были выявлены во всех регионах Казахстана.

Минздрав не уточнил, предписано ли этим пациентам соблюдать домашний карантин, либо кто-то из них был госпитализирован, как практиковалось ранее.

На минувшей неделе в Казахстане ежедневно регистрировали более 400 новых случаев коронавируса, на этой неделе число ежедневных случаев сократилось вдвое. С учетом бессимптомных пациентов прирост остался прежним относительно прошлой недели.

Официальный сайт по противодействию коронавирусу по-прежнему указывает, что в Казахстане выявлено 12 511 случаев коронавируса, таким образом, данные о бессимптомных пациентах не отражены в общих данных о заболевших. С учетом бессимптомных носителей вируса общее число зараженных составляет 13 198 случаев.

6 903 человека выздоровели, 52 человека скончались от коронавируса, еще 37 пациентов с коронавирусом умерли от других болезней.