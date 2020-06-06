Группа активистов Демпартии объявила о голодовке и бессрочном протесте в центре Алматы

Лидер находящейся в процессе создания Демократической партии Жанболат Мамай и группа его сторонников отказываются покинуть место протестной акции: они объявили о голодовке, сообщил корреспондент Vласти. Спустя час они приняли решение разойтись.

Мамай заявил, что намерен протестовать "до конца". С ним сейчас остается семеро активистов Демпартии. Остальные участники акций протеста разошлись, были оттеснены, либо задержаны.

Акция продолжается больше четырех часов на пересечении проспекта Достык и улицы Курмангазы, в квартале от памятника Абаю, где изначально должен был пройти митинг. В разных частях центра Алматы было задержано несколько десятков человек, в основном, сторонники движений ДВК и "Коше партиясы".

Переговоры с Мамаем в течение нескольких часов вели поочередно заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров и депутат маслихата, председатель общественного совета города Рахман Алшанов. К миингующим приезжали и другие чиновники, включая замакима Сапарбека Туякбаева, руководителей управлений акимата и агентства по регулированию финрынка.

Спустя примерно час Мамай и его сторонников покинули место протеста и в окружении журналистов дошли по проспекту Достык до улицы Толе би. Выступая здесь с комментарием, он заявил, что считает митинг успешным, поскольку партийцам удалось донести требования до властей. Он также пообещал продолжить проводить акции протеста, выразив надежду, что в них будут участвовать тысячи человек.

После этого Мамай и его сторонники приняли решение отправиться к управлениям полиции, куда увезли хадержанных сторонников партии.

В районе митинга в течение нескольких часов продолжается дезинфекция - проводить ее в центре города накануне поручил главный санврач Жандарбек Бекшин.