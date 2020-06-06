Общее число умерших от вируса в стране достигло 53
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В Западно-Казахстанской области еще один пациент скончался от последствий коронавируса
Фото Дулата Есназара

В Западно-Казахстанской области от коронавируса скончался еще один пациент, сообщила пресс-служба Минздрава.

По ее данным, пациентке было 68 лет. Другой информации в сообщении не приводится. В Западно-Казахстанской области это второй случай смерти от последствий коронавируса - ранее на этой неделе умер 53-летний мужчина - работник месторождения Тенгиз.

В течение этой недели Минздрав сообщает о 12-м случае смерти пациентов от последствий коронавируса - это в разы больше, чем в предыдушие несколько недель, когда сообщалось об одном-двух смертельных случаях в неделю.

Всего в Казахстане от коронавируса умерло 53 человека. После каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. Министр здравоохранения Елжан Биртанов 4 июня впервые сообщил, что от других болезней скончалось 37 пациентов, которые были заражены коронавирусом.

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