В Акорде усилен санитарный режим
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Пресс-секретарь Токаева заразился коронавирусом
Фото телерадиокомплекса президента

Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заразился коронавирусом, сообщил он в своем Facebook в субботу вечером.

«К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное», - написал Уали.

Он не сообщил, виделся ли в последние дни с президентом, но уточнил, что тот «продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает».

«Глава государства регулярно проходит тестирование. В Акорде усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности», - проинформировал Уали.

Он также призвал «всех строго соблюдать режим карантина и профилактические меры ради собственного здоровья и благополучия ваших родных и близких». «Нельзя легкомысленно относиться к пандемии», - заметил пресс-секретарь.

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