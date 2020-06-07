357 бессимптомных носителей коронавируса выявили в Казахстане за сутки

За минувшие сутки в Казахстане выявлено 357 бессимптомных носителей коронавируса – эти данные Минздрав теперь не включает в общую статистику по COVID-19.

По данным пресс-службы Минздрава, за 6 июня в Шымкенте было выявлено 75 бессимптомных случаев коронавируса, в Западно-Казахстанской области – 57, в столице – 43, в Алматы и Карагандинской области – по 25, в Атырауской области – 23, в Восточно-Казахстанской области – 17, в Кызылординской и Северо-Казахстанской областях – по 16, в Мангистауской области – 14, в Алматинской области – 13, в Туркестанской области – 12, в Актюбинской области – 6, в Акмолинской области – 5, в Жамбылской и Павлодарской областях – по 4, в Костанайской области – 2.

Бессимптомные носители вируса были зарегистрированы во всех регионах Казахстана. Минздрав не сообщает, были они изолированы на дому, либо кто-то из них был госпитализирован.

В субботу в Казахстане было выявлено 187 зараженных коронавирусом, проявляющих симптомы болезни. Таким образом, общее число выявленных случаев составляет 540. При этом с 3 июня Минздрав перестал включать бессимптомных пациентов в общую статистику по коронавируса. Ведомство не разъясняло, почему решило это делать спустя почти три месяца после начала эпидемии, хотя ранее включало в статистику всех пациентов – с симптомами заражения и без них.

С учетом бессимптомных пациентов, выявленных за четыре дня, в Казахстане с начала эпидемии выявлено 13 738 случаев коронавируса. При этом официальной считается цифра в 12 694 случая – в нее не включены бессимптомные пациенты, зарегистрированные с 3 июня.