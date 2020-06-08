В Шымкенте карантин продлили до 22 июня

«Продлить карантин и ограничительные меры на всей территории города Шымкент с 8 июня 2020 года до 22 июня 2020 года», - говорится в постановлении.

Жители города и руководители организаций и предприятий до завершения карантина должны строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток – при обслуживании населения, использовать антисептики, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. В общественном транспорте все пассажиры должны быть в масках, а заполняемость автобусов не должна превышать количества посадочных мест.

Движение по городу без особой необходимости ограничено, также ограничена работа всех рынков – с 6:00 до 19:00, объекты общественного питания будут работать до 23:00 при строгом соблюдении всех требований, предъявляемых к их работе в условиях карантина.

Кинотеатры, детские игровые площадки, батуты и фудкорты в ТРЦ остаются закрытыми.