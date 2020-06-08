А это в свою очередь будет оказывать значительное давление на курс тенге
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Существенное ухудшение текущего счета платежного баланса по итогам года ожидает Нацбанк
фото Жанары Каримовой

Национальный банк Казахстана ожидает, что по итогам года существенно ухудшится текущий счет платежного баланса, что будет оказывать значительное давление на обменный курс тенге.

«Текущий счет платежного баланса в первом квартале 2020 года, по предварительной оценке, сложился с профицитом в сумме $1,2 млрд как результат высоких объемов добычи нефти и сформированных в 4 квартале 2019 года относительно высоких фьючерсных цен на нефть. Тем не менее, по итогам 2020 года Национальный банк ожидает существенного ухудшения текущего счета с дефицитом, что обусловлено снижением цен на нефть и металлы, сокращением объемов их добычи, уменьшением внешнего спроса на экспортируемые Казахстаном товары ввиду замедления экономической активности в мире. Сокращение импорта будет менее существенным ввиду реализации государственных программ и инициатив», - говорится в сообщении регулятора в понедельник..

Нацбанк отмечает, что «углубление дефицита текущего счета будет оказывать значительное давление на обменный курс тенге».

Главный банк страны не исключает, что будет рассмотрен вопрос смягчения денежно-кредитных условий – по мере «снижения неопределенности в отношении ключевых трендов на внешних рынках и при развитии ситуации в соответствии с прогнозами Национального банка».

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