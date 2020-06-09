КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей

Пхеньян заблокирует линии связи с Сеулом. Это станет первым шагом на пути к ограничению взаимодействия с Южной Кореей и «прекращению других ненужных действий», пишет РБК .

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), такое решение приняли сестра лидера КНДР, первый заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон и зампред ЦК ТПК Ким Ён Чхор. В КНДР считают, что власти Южной Кореи привели отношения между Севером и Югом к «конечной точке», а переговоры между странами вызывают «только разочарование».

Ранее Пхеньян пригрозил Сеулу закрыть совместный офис связи, если власти Южной Кореи не помешают северокорейским перебежчикам, выступающим против Пхеньяна, забрасывать на территорию КНДР пропагандистские листовки – она посылают воздушные шары с листовками, в которых резко критикуют северокорейский режим и его лидера.