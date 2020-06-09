МВД Казахстана заявило о росте домашнего насилия во время режима ЧП

В период режима чрезвычайного положения, который действовал в Казахстане из-за коронавируса с 16 марта по 11 мая, возросло число правонарушений в семейно-бытовой сфере, сообщил во вторник министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.

«На 25% возросло число правонарушений в семейно-бытовой сфере. В период режима ЧП, в связи с пребыванием граждан в изоляции, увеличилось число обращений жертв насилия на «горячие линии» кризисных центров. В то же время, к сожалению, только 2 из 10 потерпевших соглашаются обратиться в полицию», - сообщил Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением.

Он отметил, что для обеспечения безопасности жертв в отношении семейных дебоширов вынесено почти 37 тыс. защитных предписаний, установлено 4,8 тыс. особых требований к поведению правонарушителей.