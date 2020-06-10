Бекшин заявил о росте числа самообращений среди бессимптомных носителей коронавируса

Главный санитарный врач города Алматы на брифинге в среду заявил о росте числа самообращений среди бессимптомных носителей коронавируса. По его словам, только за два дня их обратилось 42%. При этом он не объяснил, на что жалуются пациенты, у которых нет симптомов.

«Следует отметить увеличение количества самообращений лиц с бессимптомными формами коронавиурсной инфекции. Так, с 3 июня текущего года из зарегистрированных в сумме 491 случая с бессимптомным течением заболевания отмечено 248 случаев (самообращения – V), что составляет 50,5%. За два дня зарегистрировано 133 случая (самообращения – V) – это 53,6% от общего количества бессимптомных случаев. Из них при прохождении профилактического обследования 25 случаев – это 18,8%, при самообращении – 42%, при прохождении профилактического обследования по контакту с больным – 39%», - привел статистику Бекшин.

По его словам, «из общего количества случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции на неработающее население приходится 10%», а «основное количество выявленных бессимптомных случаев – это 80,2% – приходится на работающее население».

«То есть это, как показывает статистика, связано с тем, что после послабления карантинных мер и допуском к работе многих организаций и предприятий, заболеваемость существенно имеет рост в первую очередь бессимптомных случаев. От общего числа зарегистрированных случаев 243 были с клиническими симптомами – это 49,5%. В основном это проявлялось, конечно, при обращении за медицинской помощью – 60,5%, и 38,7% – при прохождении профилактических обследований по контактным случаям», - заявил санврач города.

В целом, по его информации, на сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 2 939 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 147,2, а «заболеваемость регистрируется во всех районах города». Из общего числа случаев 107 – завозные из других регионов республики и зарубежных стран, при профилактическом обследовании выявлено 997 случаев заражения (33,9%), случаев самообращения – 264 (8,9%), среди контактных лиц выявлено 1 678 случаев (57%). Ежедневный прирост случаев в течение недели, по данным Бекшина, составляет от 1,1% до 4,6%.