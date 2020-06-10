Порошенко стал подозреваемым по делу о назначении замруководителя службы внешней разведки Украины

Государственное бюро расследований вручило подозрение бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, сообщает портал Hromadske.ua со ссылкой на ГБР.

«Прокуроры офиса генерального прокурора по поручению генерального прокурора сообщили о подозрении пятому президенту Украины», - говорится в сообщении.

Однако адвокат Порошенко Илья Новиков это отрицает, заявив, что «допрос не состоялся».

«Пытались вручить Порошенко подозрение. Еще до того, как начался допрос, к нам подошел представитель офиса генпрокурора, не представился. Мы отказались общаться с этим человеком. Сейчас Петр Порошенко покинул здание ГБР», - сказал он.

Новиков добавил, что по закону подозрение народному депутату, которым на данный момент является Порошенко, должна вручать генпрокурор Ирина Венедиктова лично.

Как поясняет агентство УНИАН, офис генерального прокурора подозревает его в издании «явно преступного приказа». В пресс-службе ведомства объяснили, что суть подозрения, врученного сегодня Порошенко, заключается в том, что он нажал на бывшего главу Службы внешней разведки для того, чтобы он назначил Семочко своим первым заместителем.

«По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленного совершения действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГБР. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Сам Петр Порошенко в своем Facebook заявил, что в ГБР ему абсолютно незаконно попытались предъявить подозрение.

В декабре 2019 года в ГБР сообщали, что готовят проект подозрения относительно незаконного назначения Сергея Семочко в Службу внешней разведки.

В ноябре 2019 года журналисты Bihus.Info установили, что между Порошенко и бывшим заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергеем Семочко могла быть договоренность о незаконном увольнении разведчика, которое он теперь оспаривает в суде.