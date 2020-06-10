Токаев подписал поправки по вопросам военного положения

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения», сообщается на сайте Акорды.

Законом расширяется перечень документов, которые будут отнесены к государственным секретам. Как отмечал председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности, депутат Мухтар Ерман в целом документ позволит усовершенствовать механизм функционирования государства в период военного положения. По его словам, основной целью закона является совершенствование системы подготовки государства к обороне и обеспечению военной безопасности при введении законодательных актов в области военного положения в соответствии с потенциальными военными угрозами и изменениями характера военных конфликтов.

В частности, документы плана обороны государства отнесены к сведениям, относящимся к государственным секретам, введено понятие «план обороны Республики Казахстан», закреплены компетенции местных исполнительных органов по разработке документов по реализации плана обороны республики и плана территориальной обороны области города республиканского значения, столицы, уточнены компетенции госорганов по разработке плана обороны и документов по его реализации и компетенции совета обороны области, города республиканского значения, столицы, а также подготовки военно-обученного резерва сержантского состава на военных кафедрах.

Помимо этого, закон расширяет полномочия президента страны, которые могут быть реализованы в мирное время. Как пояснил замминистра обороны Мурат Бектанов, это определение порядка применения мер военного положения, утверждения положений о ставке Верховного главного командования Вооруженных сил, о советах обороны, об организации деятельности правительства в период военного положения.

«Это продиктовано необходимостью поддержания оборонного потенциала государства для адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности Республики Казахстан», - говорил ранее заместитель министра.

Кроме того, компетенции правительства в мирное время дополнены полномочиями по утверждению положения о министерствах в период военного положения, по организации перевода госорганов на структуры и штат военного времени, по становлению задания местным исполнительным органам, по обеспечению мероприятий гражданской и территориальной обороны. Также местные исполнительные органы наделены полномочиями на образование советов обороны области, города республиканского значения, столицы. Советы обороны как органы военного управления будут обеспечивать выполнение мер военного положения. Они образуются только на период военного положения, поэтому не будут входить в структуры вооруженных сил.

Отдельными поправками предусмотрены вопросы обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов. Это новая задача вводится для вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также госорганов.