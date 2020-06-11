За сутки в Казахстане выявлены еще 239 человек с симптомами COVID-19

За минувшие сутки в Казахстане выявлены еще 239 человек с симптомами COVID-19, сообщает Минздрав.

В Карагандинской области таких пациентов выявлено 52, в Шымкенте – 30, в столице – 27, в Алматы – 18, в Актюбинской области – 17, в Западно-Казахсанской области – 15, в Кызылординской области и Мангистауской области – по 14, еще 13 симптомных больных зарегистрировано в Алматинской области и 11 в – в Восточно-Казахстанской. В Павлодарской области – 10, в Атырауской и Туркестанской областях – по 5 таких больных, в Акмолинской области – 2, в Костанайской области – 1.

За минувшие сутки выздоровели 330 человек, общее число выздоровевших достигло 8 345. Скончались за среду 6 человек, число летальных случаев увеличилось до 67.

Всего в стране выявлено заболевших 13 558, без учета бессимптомных с 3 июня, По данным на 4 июня, скончались от других болезней 37 зараженных коронавирусом.

Напомним, что с 3 июня Минздрав перестал включать бессимптомных пациентов в общую статистику по коронавируса. Накануне главный санитарный врач страны объяснила это тем, что симптомные пациенты представляют большую эпидемиологическую опасность.