В Казахстане за сутки выявлены 393 бессимптомных носителя коронавируса

За среду в Казахстане выявлено 393 бессимптомных носителя коронавируса – эти данные Минздрав теперь не включает в общую статистику по COVID-19.

По данным пресс-службы Минздрава, за 10 июня в Шымкенте зарегистрированы 365 бессимптомных больных, в столице – 332, в Карагандинской области – 303, в Алматы – 291, в Западно-Казахстанской области – 230, в Атырауской области – 224, в Алматинской области – 165, в Мангистауской области – 115, в Восточно-Казахстанской области – 107.

Менее 100 бессимптомных носителей выявлено в восьми регионах страны: 81 – в Кызылординской области, 80 – в Северо-Казахстанской области, 74 – в Туркестанской области, 44 – в Актюбинской области, 39 – в Жамбылской области, 30 – в Павлодарской области, 28 – в Акмолинской области и 21 – в Костанайской области.

Всего в Казахстане с 3 июня зарегистрировано 2 529 бессимптомных носителей.

В среду было выявлено 239 зараженных коронавирусом, у которых проявились симптомы болезни. Таким образом, общее число выявленных случаев за этот день составляет 632.

С 3 июня Минздрав перестал включать бессимптомных пациентов в общую статистику по коронавирусу. Ведомство разъясняло, что решило разделить пациентов по категориям из-за разного уровня заразности пациентов, но никак не поясняло, почему бессимптомные пациенты больше не включаются в общую статистику.

С учетом бессимптомных пациентов, выявленных за неделю, в Казахстане с начала эпидемии выявлено 16 087 случаев коронавируса. При этом официальной считается цифра в 13 558 случаев – в нее не включены бессимптомные пациенты.