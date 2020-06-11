В Алматинской области тушат пожар на полигоне ТБО

Накануне днем в Илийском районе Алматинской области произошел пожар на полигоне твердо-бытовых отходов, его тушат десятки человек и свыше 20 единиц техники, также подключился вертолет МИ-8 с водосливным устройством, сообщает пресс-служба ДЧС региона.

Сообщение о возгорание на мусорном полигоне поступило в ДЧС Алматинской области 10 июня в 14:26. Пожар тушили всю ночь, сейчас на месте работает 40 человек личного состава и 8 единиц техники ДЧС региона, от акимата Илийского района – 26 человек, а также 10 водовозов, 3 бульдозера, 3 погрузчика, 5 самосвалов. Проводится рекультивация и засыпка грунтом очагов возгорания. К тушению пожара также подключился вертолет МИ-8 с водосливным устройством объемом 3 тонны.

Площадь пожара составляет 3 га, общая площадь полигона – 38 га.

Напомним, год назад на полигоне ТБО в Карасайском районе Алматинской области произошел пожар, который тушили три дня. Едкий запах гари чувствовался даже в Алматы, также в городе был сильный смог.

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