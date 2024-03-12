37 заводов по переработке ТБО построят в Казахстане – Нысанбаев

Министерством экологии и природных ресурсов проработаны 45 проектов по переработке твердых бытовых отходов. В частности, планируется построить 37 новых заводов, заявил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Ерлан Нысанбаев.

«По переработке ТБО проработаны 45 проектов, из них строительство 37 новых и модернизация 8 действующих заводов общей мощностью более 1,2 млн тонн в год на сумму 171,6 млрд тенге, из них 34,3 млрд тенге частных инвестиций. Реализация проектов позволит довести объем переработки до 1,5 млн тонн в год», - сказал Нысанбаев.

Он также добавил, что перезапущенная в этом году программа «Экоқолдау» будет способствовать обеспечению действующих и вновь создаваемых заводов необходимым сырьем.

По словам министра, на выплаты спецпредприятиям в 2024 году предусмотрено 7,6 млрд тенге.

В свою очередь, премьер-министр Олжас Бектенов уточнил, откуда взялись два новых предприятия, так как «согласно представленной ранее информации, будет построено 35 заводов».

«Еще два завода добавлено по Астане. Вчера добавляли в доклад. Слайды были предоставлены на прошлой неделе», - пояснил министр экологии.

Он заверил, что по всем проектам министерство ежедневно прорабатывает все вопросы с акиматами: «Каждый проект был рассмотрен. Здесь степень готовности данных проектов очень высокая».

В целом, по данным главы Минэкологии, в 2023 году в стране образовано порядка 4,1 млн тонн коммунальных отходов, из них отсортировано и переработано 1 млн тонн, или 24%, а остальной объем захоронен на полигонах ТБО. При этом космический мониторинг только по 39 крупным населенным пунктам выявил в прошлом году 5 533 несанкционированных свалок, что «говорит о значительном превышении фактического объема отходов над учтенным».

Нысанбаев констатировал, что по основным видам отходов, таким как стекло, пластик и макулатура, действующие мощности переработки находятся на низком уровне. Вместе с тем развитие переработки ТБО с получением готовой продукции требует качественное вторичное сырье, но для этого необходимо наладить сбор, транспортировку и глубокую сортировку.

«Правительством утвержден механизм льготного финансирования проектов в сфере управления отходами — это приобретение мусоровозов, сортировочных линий и перерабатывающих мощностей. Финансирование предусмотрено через Фонд развития промышленности со ставкой вознаграждения 3% и сроком предоставления займа от 3 до 15 лет. Общий объем выделяемых средств составляет порядка 200 млрд тенге на 3 года», - рассказал министр.

Он также сообщил, что проработан 21 проект по строительству и модернизации сортировочных линий мощностью более 3 млн тонн в год на сумму более 49,2 млрд тенге, из них порядка 10 млрд тенге частных инвестиций. Это позволит в итоге довести мощности сортировочных линий с текущих 1,7 до 4,7 млн тонн и охватить города и крупные населенные пункты всех регионов страны.

Отметим, что сроков реализации всех вышеуказанных проектов Нысанбаев не назвал.

Между тем в начале февраля председатель правления АО «Жасыл даму» Сарсенбай Ержан говорил, что в Казахстане планируется построить пять мусороперерабатывающих заводов мощностью 555 тыс. тонн в год и восемь мусоросортировочных комплексов общей годовой мощностью 1,2 млн тонн.

«Это будет по два проекта в городах Астана и Шымкент, Атырауской, Костанайской областях, по одному проекту в Павлодарской, Алматинской, Акмолинской, Кызылординской и Актюбинской областях», - уточнял Сарсенбай.

По его словам, шесть из восьми проектов по строительству мусоросортировочных комплексов в шести регионах сейчас на начальной стадии рассмотрения, это по одному проекту в городах Алматы и Астана, а также в Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской области и в области Улытау.