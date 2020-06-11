Кульгинов сообщил о росте числа пациентов с пневмонией, заразившихся коронавирусом

Аким столицы Алтай Кульгинов заявил , что в городе растет количество заболевших в коллективах, а у 50% пациентов, которые сейчас проходят лечение от коронавируса, диагностирована пневмония.

«Хочу обратить внимание на то, что мы наблюдаем очаги заражения вирусом в коллективах. За последние недели половина всех инфицированных приходится на коллективы», - заявил Кульгинов, отметив, что «это результат несоблюдения саннорм».

Также он сообщил, что «появляются очаги заражения в семьях», и это тоже «результат игнорирования санитарных норм, требований по соблюдению гигиены».

«Мы видим то, что болеют дети, родители, бабушки и дедушки. Приходится госпитализировать в больницу всех членов семьи. Этого допускать нельзя», - подчеркнул аким.

По словам главы города, растет количество зараженных среди молодежи. «

«Это говорит о том, что это более активный возраст, эта та активная часть общества, которая посещает места массового скопления людей. Для примера скажу: молодой, здоровый, спортивный человек заразился инфекцией. К сожалению, занимался самолечением и к нам пришёл уже в запущенном состоянии, с двусторонней пневмонией. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ. Такие примеры у нас не единичные», - сообщил Кульгинов.

В целом, по его информации, увеличилось количество пациентов с пневмонией, у которых также подтвержден коронавирус.

«В эти дни у нас получают лечение в стационарах свыше 600 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. У половины из них – также пневмония. Это уже группа риска. Состояние 34 пациентов оценивается как тяжелое. 12 из них подключены к аппарату ИВЛ. Это конкретные факты. Это не просто цифры», - сообщил он.

Кульгинов подчеркнул, что со снятием ограничений увеличиваются и риски заражения, та как «именно места массового скопления людей повышают риск заражения вирусом».

«Мы сейчас возобновили предприятия, многие сферы услуг открыли свои двери и вновь заработали. Это очень хорошо. Люди вернулись к своим рабочим местам. Теперь не нужно забывать об ответственности. В первую очередь, руководители предприятий, сами работники, мы должны все соблюдать строгие саннормы. Мы сейчас вместе с санврачами проводим рейды, контролируем. Но должна быть солидарная, гражданская ответственность каждого из нас. И только в этом случае, мы вместе с вами, шаг за шагом будем двигаться вперёд и преодолеем этот непростой период и справимся с вызовами новой реальности», - призвал аким города.