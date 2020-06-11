Половина из инфицированных коронавирусом за последние две недели приходится на коллективы – Минздрав

Половина из всех инфицированных коронавирусом за последние две недели приходится на коллективы. Об этом на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса сообщила вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова.

Как сообщается на сайте премьер-министра, на заседании рассмотрены вопросы текущей эпидемиологической ситуации в стране, обеспечения средствами индивидуальной защиты населения, поэтапного открытия международных авиарейсов, а также другие актуальные вопросы.

«Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова в своем докладе отметила, что в результате несоблюдения санитарных норм населением страны наблюдается рост количества заболеваемости коронавирусом. Участились случаи заражения среди контактных лиц, особенно в семьях, половина всех инфицированных за последние две недели приходится на коллективы», - говорится в сообщении.

В этой связи заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил акиматам регионов с высоким приростом заболевания проработать вопросы усиления карантинных мер, всем акиматам – усилить деятельность мониторинговых групп по контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, принимать действенные меры вплоть до временного приостановления деятельности объектов, нарушающих санитарные нормы.

«Руководителям государственных органов рекомендовано перевести 80% коллектива на удаленный режим работы», - указывается в сообщении.

По данным на 10 июня, в Казахстане с начала эпидемии выявлено 16 087 случаев коронавируса. При этом официальной считается цифра в 13 558 случаев – в нее не включены бессимптомные пациенты, которых Минздрав перестал учитывать в общей статистике с 3 июня.