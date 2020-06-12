Бессимптомные больные коронавирусом отказываются от госпитализации – Кисикова

Бессимптомные больные коронавирусной инфекцией в случае ухудшения состояния отказываются от госпитализации, заявила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова.

Как напомнила Кисикова, в Казахстане изменилась тактика ведения медицинского наблюдения лиц с лабораторно-подтвержденной коронавирусной инфекцией. То есть их разделили на тех, у кого есть симптомы и тех, у кого симптомов нет.

«Больше внимания необходимо уделять именно тем пациентам, у которых симптомы, во избежание проявления осложнений и организации своевременной медицинской помощи с госпитализацией», - пояснила она.

При этом руководитель управления заверила, что бессимптомным пациентам также оказывается медподдержка – их наблюдают в местных поликлиниках в условиях домашнего карантина, каждый день звонят. Также они обеспечены специальными приборами, которые измеряют насыщение крови кислородом. А в случае ухудшения состояния сразу направляются на дополнительное обследование. Но как констатировала Кисикова, среди бессимптомных пациентов чаще отмечаются отказы от госпитализации.

«При появлении клиники заболевания, жалоб на повышение температуры тела, кашель, отдышку, медицинскими работниками организуется проведение дополнительных исследований, таких как рентгенография органов грудной клетки или обследование на компьютерном томографе... с консультацией врачей инфекционистов и пульмонологов. При наличии отклонений, при наличии пневмонии решается вопрос о госпитализации. И вот здесь есть непонимание со стороны жителей нашего города. То есть отказы от госпитализации. Этими отказами вы и ваши близкие подвергаете себя опасности, утяжелению своего состояния здоровья, что влияет в последующем на течение и исход вашего заболевания», - подчеркнула Кисикова.

За минувшие сутки в столице выявлены 50 больных КВИ с симптомами болезни и 385 бессимптомных носителей. Всего в городе зарегистрировано 2620 случаев коронавирусной инфекции, из них 270 среди детей. 1829 пациентов или 70% выписаны с выздоровлением. Умерли за весь период 14 человек.