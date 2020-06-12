План приватизации выполнен на 93% – Минфин

План приватизации, который реализует правительство, на данный момент выполнен на 93%, осталось продать 62 объекта, 34 из которых уже находятся на торгах, сообщил в пятницу в ходе отчетной встречи с населением министр финансов Ерулан Жамаубаев. Кроме того, он сообщил, что власти ведут работу по расширению перечня организаций, подлежащих передаче в конкурентную среду.

«Исполнение плана на сегодня, включая проданные и направленные на реорганизацию или ликвидацию объекты, составляет 93%. До завершения комплексного плана осталось реализовать 62 объекта, из которых 34 уже находятся на торгах и 28 подлежат выставлению. Ведется работа по расширению перечня организаций, подлежащих приватизации», - сообщил Жамаубаев.

Он напомнил, что комплексным планом предусмотрена приватизация 863 организаций госсобственности и объектов квазигоссектора. Цель – сократить долю государств в экономике до 15% к ВВП, которая сейчас составляет 16,2%. В общей сложности правительству удалось продать 503 объекта на сумму 534 млрд тенге. Еще 298 объектов направлено на реорганизацию и ликвидацию, из них 220 уже реорганизованы и ликвидированы.