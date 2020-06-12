На период проведения выборов в сенат разработают отдельные рекомендации по санитарной безопасности

На период проведения этапа агитации и непосредственно самих выборов депутатов сената парламента Казахстана ЦИК и Минздрав разработают отдельные рекомендации по санитарной безопасности, сообщил в ходе заседания Центральной избирательно комиссии заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров.

«Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку в мире и в Казахстане, полагаем необходимым обратить особое внимание на соблюдение санитарно-гигиенических требований. В проекте постановления («Об утверждении календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан, назначенных на 12 августа 2020 года», которое сегодня на заседании принял ЦИК - V) имеется поручение акимам областей, городов республиканского значения и столицы совместно с главными государственными санитарными врачами предусмотреть меры обеспечения санитарной безопасности избирательного процесса в период проведения выборов депутатов сената парламента, с учетом эпидемиологической обстановки в регионах», - сказал Петров.

Он уточнил, что эти меры безопасности касаются прежде всего соблюдения уже привычных социального дистанцирования, ношения масок и перчаток и использования дезинфицирующих средств.

«Кроме того, мы полагаем, что на этапе предвыборной агитации и на этапе голосования в августе, исходя из того, что на голосовании будет принимать участие достаточно большое количество граждан одновременно, мы начали проработку с министерством здравоохранения отдельных рекомендаций на вот эти два периода», - добавил Петров, уточнив, что они будут приниматься с учетом ситуации в каждом конкретном регионе.