В Жамбылской области ограничат передвижение между населенными пунктами

«Ввести на территории Жамбылской области режим усиления карантинных мероприятий по ограничению деятельности объектов с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 00:00 часов 14 июня. Режим и сроки карантина могут быть изменены в связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции», - говорится в документе.

В постановлении указывается, что между населенными пунктами передвижение будет ограничено с 22:00 до 6:00. В Таразе общественный транспорт будет работать с 7 до 10 утра и с 5 до 8 вечера. При этом общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, а пассажирам без масок будет запрещено ездить.

Парки и скверы жители области могут посещать с 6 утра до 10 вечера, а вот выходить из дома без особой необходимости запрещено, лица старше 65 лет и граждане, которые находятся в группе риска, в том числе с хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции. Также запрещено находиться без масок повсеместно.

Кафе и рестораны будут работать с 10 утра до 10 вечера, ЦОНы – с 9:00 до 16:00, рынки, непродовольственные магазины – с 8:00 до 16:00, а супермаркеты и продуктовые магазины, автосалоны, магазины по продаже автозапчастей – с 10 утра до 6 вечера. Для ветклиник и клиник установлен режим работы с 8:00 до 22:00, для салонов красоты, СТО, магзинов бытовой техники и автомоек – с 10:00 до 18:00, банки, отделения «Казпочты» и обменники будут работать с 9:00 до 17:00, а фитнес-центры и спорткомплексы – с 10:00 до 20:00.

Запрещается деятельность торговых центров площадью свыше 2 тыс. кв м, ночных клубов, общественных бань, саун, бассейнов, детских игровых площадок в ТРЦ, кинотеатров компьютерных клубов, детских оздоровительных лагерей, религиозных объектов, объектов общественного питания вместимостью более 50 посадочных мест, авторынков и др.

Вместе с тем акимам Мойынкумского, Меркенского и Жаулинского районов в связи со стабилизацией эпидситуации разрешено возобновить работу всех рынков, детских дошкольных организаций детских кабинетов коррекции, образовательных кружков и центров по предварительной записи, общественных бань и саун. фитнес-цетров, SPA-салонов и спорткомплексов.

По данным акимата региона, с 24 марта по 11 июня в области зарегистрированы 513 случаев COVID-19 в 365 домашних очагах, показатель заболеваемости составил – 44,3 на 100 тыс. населения. В том числе выявлено 467 больных с симптомами, 46 больных без симптомов (с 3 июня).