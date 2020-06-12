Открывать кинотеатры в Алматы пока не планируется – санврач

В городе продолжает расти число заболевших, напоминает Бекшин
Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что кинотеатры в городе открывать пока не планируется.
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