Открывать кинотеатры в Алматы пока не планируется – санврач

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что кинотеатры в городе открывать пока не планируется.

«В виду не снижающейся динамики регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией в Алматы, на данный момент вопрос возобновления работы кинотеатров на территории города Алматы не рассматривался», - говорится в заявлении Бекшина, распространенном в пятницу вечером.

Информацию об открытии кинотеатров Бекшин назвал слухами.

Между тем открывать кинотеатры в стране с 15 июня разрешила межведомственная правительственная комиссия. При этом вопрос об открытии объектов в конкретных регионах оставлен на рассмотрение местного акимата.

Кинотеатры в Алматы закрыли в марте на фоне начинавшейся эпидемии коронавируса.

Алматы – лидер по числу зараженных коронавирусом в Казахстане. В городе 3 426 случаев коронавируса, включая 421 бессимптомного носителя с 3 июня – с этого момента пациентов без симптомов Минздрав не включает в официальную статистику. В городе от коронавируса умерли 10 человек и еще как минимум 22 зараженных COVID – от других болезней.