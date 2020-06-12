Еще два пациента с коронавирусом умерли в Казахстане

В Казахстане от последствий коронавируса скончались еще два пациента, сообщила поздно вечером в пятницу пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в Павлодарской области умерла 64-летняя женщина, в Мангистауской области - 54-летний мужчина. Ведомство не сообщает других данных о пациентах, времени их госпитализации или сопутствующих заболеваниях.

В Павлодарской области это десятый случай смерти от коронавируса, известно еще как минимум об одном летальном случае зараженного коронавирусом, когда причиной смерти назвали другую болезнь. Большинство смертей были зарегистрированы в последние две недели, ни местное управление здравоохранения, ни Минздрав никак не комментировали рост смертности в регионе и в стране в целом.

В Мангистауской области новый смертельный случай стал вторым с начала эпидемии.

Число смертей от коронавируса начало расти в начале прошлой недели. За минувшую неделю было зарегистрировано 15 летальных исходов, за эту неделю - уже 14. До этого в течение нескольких недель Минздрав сообщал об 1-2 смертях в неделю.

Всего в Казахстане от коронавируса умерло 70 человек. После каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. Министр здравоохранения Елжан Биртанов 4 июня впервые сообщил, что от других болезней скончалось 37 пациентов, которые были заражены коронавирусом. Регистрировались ли такие смерти после 4 июня - неизвестно.