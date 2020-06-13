Число номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм» станет постоянным

Число номинантов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм» станет постоянным:, пишет РБК . С 2021 года или с 94-й церемонии их будет 10, тогда как в последние годы их число менялось.

С 2009 года за «Оскар» боролись не более десяти картин, но в то же время их число бывало и меньше. Например, в 2019 году в категории было 8 номинантов, а в 2018 и 2020 годах – по 9.

«Начиная с 94-й церемонии, которая пройдет в 2021 году, в категории «Лучший фильм» будут представлены десять номинантов, в отличие от колеблющегося из года в год числа», - говорится в сообщении киноакадемии.

Кроме того, членам киноакадемии будут показывать работы, претендующие на участие в «Оскаре», онлайн в течение всего года, чтобы «уравнять шансы и обеспечить возможность просмотра всех подходящих фильмов».

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии для 93-й премии «Оскар» ввели изменения: к отбору решили впервые допустить фильмы, которые из-за закрытия кинотеатров были показаны онлайн.