За сутки в Казахстане выявлены 366 человек с симптомами COVID-19

За минувшие сутки в Казахстане выявлены еще 366 человек с симптомами COVID-19, сообщает Минздрав.

В Карагандинской области зарегистрировано 77 заболевших, в Алматы – 46, в Шымкенте – 46, в Павлодарской области – 35, в Атырауской области – 32, в столице – 24, в Западно-Казахстанской и Туркестанской областях – по 20 симптомных пациентов, в Актюбинской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях зарегистрировано по 10 новых случаев заражения, в Жамбылской области – 9, в Северо-Казахстанской области – 8, в Кызылординской области – 7, в Костанайской области – 5, в Акмолинской области – 4, в Мангистауской области – 3.

Выписаны за минувшие сутки с выздоровлением 236 человек, скончались 3 пациента.

Всего в стране выявлено 14 238 заболевших, без учета бессимптомных с 3 июня, число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 829 человек, летальных случаев – 70. По данным Минздрава на 4 июня, скончались от других болезней 37 зараженных коронавирусом.

Напомним, что с 3 июня Минздрав перестал включать бессимптомных пациентов в общую статистику по коронавируса. Накануне главный санитарный врач страны объяснила это тем, что симптомные пациенты представляют большую эпидемиологическую опасность.