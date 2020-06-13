Умерли еще два пациента
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До 72 выросло число умерших от коронавируса в Казахстане
Фото пресс-службы акимата Алматы

Еще два пациента в Казахстане умерли от последствий коронавируса, сообщила вечером в субботу пресс-служба Минздрава.

По ее информации, в Шымкенте скончался 76-летний мужчина, в Западно-Казахстанской области - 82-летний мужчина. Других сведений ведомство не приводит.

В Шымкенте число смертельных случаев от последствий коронавируса выросло до 11 - это второй показатель в стране после столицы, в Западно-Казахстанской области - до четырех.

Число смертей от коронавируса начало расти в начале прошлой недели. За минувшую неделю было зарегистрировано 15 летальных исходов, за эту неделю - уже 16. До этого в течение нескольких недель Минздрав сообщал об 1-2 смертях в неделю.

Всего в Казахстане от коронавируса умерло 72 человека. После каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. Министр здравоохранения Елжан Биртанов 4 июня впервые сообщил, что от других болезней скончалось 37 пациентов, которые были заражены коронавирусом. Регистрировались ли такие смерти после 4 июня - неизвестно.

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