Волны коронавируса в Казахстане, очевидно, еще будут – Биртанов

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов написал на Facebook пост, в котором не исключил, что в стране еще будут волны коронавируса. Об этом говорят прогнозы ученых. В этой связи он призвал казахстанцев придерживаться рекомендаций Минздрава и ВОЗ и соблюдать «личный карантин».

«Обращаюсь к вам не только как министр, но прежде всего как человек, так же, как и вы переживающий за сегодняшнюю ситуацию с эпидемией коронавируса. Пришло время персональной ответственности каждого из нас. Пора уже каждому осознанно научиться правилам «личного карантина». А это значит, чтобы избежать заражения мы должны стараться выполнять следующие простые меры: всегда, по возможности, дистанцироваться друг от друга на работе, в транспорте, на улице, в магазине и тд. Если вы офисный работник – по возможности работать удаленно. Общаться с родственниками и друзьями онлайн, посредством видеосвязи, новых технологий. Носить маски в общественных местах. Часто мыть руки не менее 20 секунд, обрабатывать руки санитайзером. Время от времени измерять температуру себе и членам семьи», - обратился Биртанов к жителям страны.

Он подчеркнул, что эти меры «очень помогли во время карантина в марте, апреле и мае во время ЧП, когда мы все сидели дома на максимальной самоизоляции».

Глава Минздрава отметил, что сейчас в некоторых странах идет вторая волна вспышки коронавирусной инфекции, в том числе в Казахстане – она началась в конце мая, после того как по всей стране был ослаблен карантин.

«К сожалению, сразу начался подъем числа зараженных COVID-19», - констатировал Биртанов.

Ссылаясь на прогнозы ученых, министр сообщил, что повторные вспышки коронавируса прогнозируются вплоть до 2024 года.

«Недавно вышла публикация профессора Гарвардской школы общественного здравоохранения. В ней показан расчет передачи коронавируса SARS-CoV-2, где использовались данные сезонности, иммунитета и перекрестного иммунитета бета-коронавирусов. В результате прогнозируются повторные вспышки SARS-CoV-2 в осенне-зимний период, и во избежание волн может потребоваться умеренное социальное дистанцирование до 2022 года – к этому времени должен выработаться коллективный иммунитет или выпущена и использована вакцина. Сейчас точно неизвестна степень и продолжительность вырабатываемого иммунитета к SARS- CoV-2 поэтому рассчитано несколько сценариев. По данным публикации может вырабатываться краткосрочный иммунитет (40 недель), то тогда будут ежегодные вспышки. Если вырабатывается долгосрочный иммунитет (104 недели) – вспышки раз в два года. И если даже выработать пожизненный иммунитет – элиминация вируса, возможна вспышка в 2024 году», - написал Биртанов и отметил, что сейчас весь мир изучает новую инфекцию, «делает прогнозы, ищет пути борьбы с ней».

По его словам, Казахстану сейчас «нужно найти хороший баланс между мерами для ограничения распространения инфекции и безопасными мерами смягчения карантина», и «временно ввести эти условия в привычный образ жизни».

«Очевидно, волны по вспышкам коронавируса еще будут у нас. Поэтому очень важно подходить серьезно к этим мерам. От этого зависит, увеличится ли количество заболевших, которые могут быстро перейти в стадию тяжелых осложнений. Мы не хотим стать свидетелями страшных картин, когда будут стоять в очереди машины скорой помощи, а врачи просто не будут успевать спасать жизни», - отметил министр.

Биртанов обратил внимание на то, что сейчас началось время каникул у школьников и студентов, и «любой ребенок, школьник или студент может быть переносчиком инфекции».

«Погуляв с друзьями, они могут заразиться, стать незаметными переносчиками COVID-19, а дома находятся родители, родственники старшего возраста , они более уязвимы, тяжело переносят данную болезнь. Это может привести к необратимым последствиям», - пояснил он.

Ссылаясь на обновленные рекомендации ВОЗ от 5 июня по использованию масок для различных групп населения, Биртанов отметил, что «обязательной мерой предотвращения распространения COVID-19 остается соблюдение социального дистанцирования (минимум 1 метр)», а «маски рекомендуется носить медицинским работникам, людям с симптомами респираторных заболеваний, лицам из уязвимых групп населения, а также всем группам населения при невозможности соблюдения дистанции равной 1 метру».

«Вместе с тем, ВОЗ продолжает рекомендовать людям, даже со слабыми симптомами COVID-19, носить медицинские маски (и обращаться за медицинской помощью). Ошибочно мнение, что ВОЗ заявил о том, что пандемии нет, речь идет о бессимптомных пациентах, которые мало распространяют COVID-19 и практически не передают его другим людям. В этом контексте они рекомендуют носить маски только людям с симптомами, старикам, имеющим другие заболевания и когда нет возможности соблюдать дистанцию в 1 метр», - написал министр.

«Вывод: если мы будем соблюдать личный карантин, то это обезопасит Вашу семью, родных, друзей и коллег, город и страну. Мы сможем быстрее общими усилиями вернуться к привычному образу жизни, к любимому делу и работе, сможем встречаться с родными и близкими, свободно передвигаться и путешествовать. Но для этого сейчас очень важно соблюдать «личный карантин»! А это значит - обеспечить свою личную безопасность и безопасность своих близких! Берегите себя!», - заключил министр здравоохранения.