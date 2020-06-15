На остальной территории температура воздуха понизится
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Жаркая погода сохранится на западе Казахстана в ближайшие три дня
фото Жанары Каримовой

На западе Казахстана 16-18 июня сохранится жаркая и сухая погода, на остальной территории республики температура воздуха понизится, сообщает «Казгидромет».

«Высотная ложбина северного циклона, вызвавшая спад жары на севере страны, углубляясь, начнет оказывать свое влияние на южные, а затем и на юго-восточные регионы страны. Хотя существенных осадков не ожидается, будет наблюдаться понижение температуры на 5-10°С», - сообщают синоптики.

Лишь на западе республики под влиянием теплых воздушных масс с районов Ирана сохранится жаркая и сухая погода.

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